Арестович: ВСУ не хватает военной техники на Херсонском направлении

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинской армии не хватает военной техники и вооружений на Херсонском направлении, куда российские войска перебросили силы с Запорожского фронта.

"Всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую "смолоть" просто так будет очень-очень тяжело. Причём там боеспособные войска. Они готовят контратаки", — сообщил Арестович в интервью с Марком Фейгиным*.

Проблему усиления ВС РФ на данном участке фронта решить не получается, "потому что партнеры поставляют планово", — добавил советник.

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