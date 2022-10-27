Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) натравливали собаку на пленных военных Народной милиции ЛНР. Об этом рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена фельдшер-санитар Александр Чупра.
По его словам, после взятия в плен их посадили в подвал, ругали нецензурными словами и били. Также украинцы обещали, что сейчас приедет "какой-то дядя Вася", у которого два брата служили в разведке и якобы погибли.
ВСУшники грозили, что он будет жёстко пытать, а кого-то из пленных нужно будет расстрелять, добавил боец.
Также боевики выводили пленных на улицу, ставили на колени и натравливали на них собаку, а тех, к кому она не подходила, начинали избивать сами, рассказал фельдшер.
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