Боец ЛНР: боевики ВСУ натравливали на пленных собаку

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) натравливали собаку на пленных военных Народной милиции ЛНР. Об этом рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена фельдшер-санитар Александр Чупра.

По его словам, после взятия в плен их посадили в подвал, ругали нецензурными словами и били. Также украинцы обещали, что сейчас приедет "какой-то дядя Вася", у которого два брата служили в разведке и якобы погибли.

ВСУшники грозили, что он будет жёстко пытать, а кого-то из пленных нужно будет расстрелять, добавил боец.

Также боевики выводили пленных на улицу, ставили на колени и натравливали на них собаку, а тех, к кому она не подходила, начинали избивать сами, рассказал фельдшер.