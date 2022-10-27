Освобождённый боец ЛНР рассказал о скудном рационе в украинском плену

В украинском лагере для военнопленных "Запад-1" кормили очень скудно, на завтрак давали жидкую кашу, состоящую по большей части из воды. Об этом рассказал освобождённый из украинского плена военный из ЛНР Михаил Янко в беседе с РИА Новости. Боец работал там в столовой.

По его словам, крупы было очень мало — 10 литровых мисок на 6-7 ведёр воды на 70 человек. На обед был жидкий суп из картошки и крупы на первое блюдо, а на второе — картофельное пюре (270 граммов) с кусочком мяса (27 граммов) и ложка соуса.

Ещё был салат — меньше столовой ложки — из капусты, лука, моркови и зелени, пока она была, добавил собеседник издания.

Также управляющие заявляли, что сахар давать необязательно, так как он дорого стоит.

На ужин была картошка и кусок рыбы примерно в 50 граммов. При каждом приёме пиши давали четверть буханки хлеба, который пекли сами пленные.