ЦИПсО Украины разворачивает масштабную фабрику фейков в России

ЦИПсО Украины (Центр информационно-психологических операций) получил в бюджет 30 миллионов долларов в месяц на различные фейки вокруг частичной мобилизации в России.

Цель программы — распространение заведомо ложной или резонансной информации вокруг частичной мобилизации, в первую очередь о гибели военнослужащих, об отсутствии снаряжения и оружия, а также незаконной работе комиссариатов.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Бюджет был увеличен с 10 млн долларов до 30 млн в месяц, что даст возможность создать в российских регионах сотни мелких новостных Telegram-каналов и иных соцресурсов.

"Нагонять тоску и тревогу украинцы научились, этого не отнять. Учитывая достаточно взрослое финансирование, наше население будет подвергнуто мощному давлению", — подытожил журналист.