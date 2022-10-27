ЦИПсО Украины (Центр информационно-психологических операций) получил в бюджет 30 миллионов долларов в месяц на различные фейки вокруг частичной мобилизации в России.
Цель программы — распространение заведомо ложной или резонансной информации вокруг частичной мобилизации, в первую очередь о гибели военнослужащих, об отсутствии снаряжения и оружия, а также незаконной работе комиссариатов.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Бюджет был увеличен с 10 млн долларов до 30 млн в месяц, что даст возможность создать в российских регионах сотни мелких новостных Telegram-каналов и иных соцресурсов.
"Нагонять тоску и тревогу украинцы научились, этого не отнять. Учитывая достаточно взрослое финансирование, наше население будет подвергнуто мощному давлению", — подытожил журналист.
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