Рогов: основное наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться уже осенью

Киев может приказать начать наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении уже осенью. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он напомнил, что украинское командование разместило военную технику и солдат рядом с Запорожской областью. По его словам, сюда переброшены боевики ВСУ, которые находились в районе Харькова.

"Всё это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на Запорожской линии фронта", — указал Рогов.

Он добавил, что киевский режим рассчитывает на остановку снабжения ВС РФ, захват ЗАЭС и получение выхода к Азовскому морю в результате атаки. Как пояснил чиновник, российская армия готова к встрече с противником. Линия фронта укрепляется с помощью мобилизованных граждан, поставок техники и боеприпасов, заключил Рогов.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что значительная часть украинских подразделений была направлена в регион.