Киев может приказать начать наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении уже осенью. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он напомнил, что украинское командование разместило военную технику и солдат рядом с Запорожской областью. По его словам, сюда переброшены боевики ВСУ, которые находились в районе Харькова.
"Всё это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на Запорожской линии фронта", — указал Рогов.
Он добавил, что киевский режим рассчитывает на остановку снабжения ВС РФ, захват ЗАЭС и получение выхода к Азовскому морю в результате атаки. Как пояснил чиновник, российская армия готова к встрече с противником. Линия фронта укрепляется с помощью мобилизованных граждан, поставок техники и боеприпасов, заключил Рогов.
Ранее власти Запорожской области сообщили, что значительная часть украинских подразделений была направлена в регион.
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