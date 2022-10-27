Военные ВСУ показали видеокадры обломков упавшего истребителя Су-30СМ ВКС РФ

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине применяют сверхзвуковые ракеты Х-31 "Криптон", которые показывают высокую эффективность. Удары ими наносятся с помощью истребителя Су-30СМ.

Военные ВСУ засняли видео с обломками самолёта. С помощью лебёдок они пытаются оторвать от корпуса части хвостового оперения с бортовым номером. Кадры были сделаны ещё весной, но попали в Сеть сейчас.

Самолёт потерпел штурм на Изюмском направлении Харьковской области. Истребитель ввели в эксплуатацию в 2018 году. Предполагается, что из-за поражения СУ-30СМ зенитной ракетой его двигатель вышел из строя.