Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине применяют сверхзвуковые ракеты Х-31 "Криптон", которые показывают высокую эффективность. Удары ими наносятся с помощью истребителя Су-30СМ.
Военные ВСУ засняли видео с обломками самолёта. С помощью лебёдок они пытаются оторвать от корпуса части хвостового оперения с бортовым номером. Кадры были сделаны ещё весной, но попали в Сеть сейчас.
Самолёт потерпел штурм на Изюмском направлении Харьковской области. Истребитель ввели в эксплуатацию в 2018 году. Предполагается, что из-за поражения СУ-30СМ зенитной ракетой его двигатель вышел из строя.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.