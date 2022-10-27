Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей по ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что армия России наступает в Донбассе и ведёт артиллерийские бои.
Войска ВС РФ наступают в районах населённых пунктов Белогоровка, Артёмовск, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка.
Российская армия обеспечивает инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях, а также осуществляет воздушную разведку.
"Войска России нанесли четыре ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО)", — пишет Генштаб ВСУ.
Ранее военные ВСУ показали видеокадры обломков упавшего истребителя Су-30СМ.
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