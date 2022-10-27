Российская армия сможет установить контроль над Краматорском и начать продвижение на севере ДНР после освобождения Артёмовска, сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин.
Он назвал линию укрепления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Славянска, Артёмовска и Краматорска "достаточно серьёзной".
"Если Артёмовск будет освобождён, это очень серьёзный удар по противнику", — отметил Пушилин.
В результате перехода города под контроль РФ будет нарушена логистика доставки снарядов и подкрепления для ВСУ, пояснил врио главы ДНР. Он считает, что такая ситуация также обеспечит комфортные условия для зачистки от украинских националистов других населённых пунктов, например, Краматорска. По его словам, в дальнейшем российские бойцы смогут начать освобождение северной части республики.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что армия РФ перешла в наступление возле Артёмовска, Белогоровки и Соледара.
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