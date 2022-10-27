Врио главы ДНР Пушилин: плацдарм ВСУ уничтожен на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ и бойцы ДНР уничтожили плацдарм ВСУ возле реки Жеребец (Краснолиманское направление). Об этом сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин.

По его словам, украинские националисты хотели захватить трассу Кременная-Сватово, однако их атака провалилась. Он отметил, что обстановка на Краснолиманском направлении начинает меняться в пользу РФ.

"Плацдарм противника был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец", — подтвердил Пушилин.

Как пояснил врио главы ДНР, у российской армии появляются возможности для перехода к наступлению и зачистки населённых пунктов Макеевка и Новосадовое от боевиков ВСУ.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение Артёмовска Вооружёнными силами РФ станет серьёзным ударом по украинским подразделениям. Он подчеркнул: установление контроля над этим городом позволит российским бойцам начать продвижение на севере ДНР.