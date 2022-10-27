Вооружённые силы РФ и бойцы ДНР уничтожили плацдарм ВСУ возле реки Жеребец (Краснолиманское направление). Об этом сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин.
По его словам, украинские националисты хотели захватить трассу Кременная-Сватово, однако их атака провалилась. Он отметил, что обстановка на Краснолиманском направлении начинает меняться в пользу РФ.
"Плацдарм противника был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец", — подтвердил Пушилин.
Как пояснил врио главы ДНР, у российской армии появляются возможности для перехода к наступлению и зачистки населённых пунктов Макеевка и Новосадовое от боевиков ВСУ.
Ранее Пушилин заявил, что освобождение Артёмовска Вооружёнными силами РФ станет серьёзным ударом по украинским подразделениям. Он подчеркнул: установление контроля над этим городом позволит российским бойцам начать продвижение на севере ДНР.
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