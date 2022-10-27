"Гром-2022" грянул: Россия показала, что может остановить Америку

Западу необходимо придти в себя и начать реально смотреть на вещи. Президент РФ Владимир Путин ядерными учениями демонстрирует решимость защищать Россию от любых угроз извне.

По словам экспертов, тренировка стратегических сил сдерживания, проведённая 26 октября, призвана напомнить США про ядерные ракеты. В России прошли учения "Гром-2022" — боевая тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания.

Российские войка отрабатывали пуски:

межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс",

крылатых ракет самолётами дальней авиации Ту-95МС

баллистической ракеты подводных лодок "Синева".

После учений ситуацию в мире прокомментировал российский президент, отметивший, что претензии США на собственную исключительность и мировую гегемонию "угрожают международной коллективной безопасности", причём "крах такой политики будет болезненным".

США пытаются бороться с таким развитием событий и провоцируют "цветные” революции, разгоняют национализм и экстремизм в других странах, стремятся ослабить конкурентов.

"И дело не только в России и Китае: Вашингтону точно так же не нужна сильная и независимая континентальная Европа. Именно поэтому взорвали "Северный поток”, — подчеркнул Путин.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, России нужно быть готовой к разным сценариям развития событий и отвечать на самые жёсткие и неприятные действия Запада, поддерживать боеготовность войск.

А политолог Александр Дудчак рассказал URA.Ru, что Россия готова защищать себя и свои интересы перед лицом любых угроз. Если рассуждать о "грязной бомбе”, то Москва раскрыла планы украинцев, хотя для США это "проходной момент", а для России — вопрос жизни и смерти.

Но США продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта и увеличивают риск применения ядерного оружия — это отмечает популярнейший в Америке обозреватель Fox News Такер Карлсон.

Он с иронией пояснил, что переговоры нужны, но Запад продолжает стоять на своём. В итоге американцам приходится читать статьи вроде "Эти продукты питания крайне важны чтобы пережить ядерную войну в США". Или про то, что "ядерная угроза от конфликта на Украине носит куда более серьёзный характер, чем Карибский кризис".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.