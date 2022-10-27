Жизнь в Светлодарске на фоне СВО: нет света, газа и воды, отсутствует отопление

Местные жители Светлодарска рассказали, что уже пять месяцев горожане выживают без света, газа, воды, полностью отсутствует отопление и интернет.

"Пищу жителям приходится готовить на "пионерских кострах", а выбитые при обстрелах окна затягивать плёнкой, чтобы совсем не окоченеть в домах и квартирах", — сообщает журналистка argumenti.ru Людмила Перова.

Для того, чтобы хоть как-то обогреть жильё, горожане вскладчину покупают газовые баллоны и переоборудуют под отопление.

По местной жительницы, обстрелы в населённом пункте не прекращаются, однако детям приходится ходить в школу, там проходят три урока по 30 минут.

"Дистанционки нет — ведь света и интернета нет. Само собой, дети ходят в школу под обстрелами. Если не успели днём, то делают уроки при свечах", — сообщила женщина.

Выживают горожане благодаря гуманитарной помощи и собственных финансовых сбережений.