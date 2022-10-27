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Spiegel: боевики ВСУ застрелили несколько мирных жителей, пытаясь сбить "Герань"

Силовые структуры

Боевики ВСУ пытаются сбивать БПЛА-камикадзе "Герань-2" огнём автоматического оружия.

Spiegel: боевики ВСУ застрелили несколько мирных жителей, пытаясь сбить "Герань"

При такой "охоте" погибло уже несколько человек, пишет издание Der Spiegel. Вооруженные боевики стреляли по беспилотникам из автоматов АК-47, но пули попали в прохожих.

Отмечается, что пуля 7,62 вылетает со скоростью около 700 м/с, и может поражать цели на высоте до 2000 метров.

"Однако украинцы должны быть осторожны с такими оборонительными выстрелами, чтобы пули не попали в мирных жителей. От "таких снарядов" уже погибли несколько человек", — пишут авторы статьи.

Ранее советник главы украинского МВД Антон Геращенко призвал граждан Незалежной вести стрельбу по беспилотным аппаратам из любого оружия. Однако министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предупреждал, что вся эта беспорядочная стрельба может привести к весьма трагичным последствиям.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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