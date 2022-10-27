Российская армия в ходе спецоперации на Украине может полностью уничтожить войска Незалежной. Об этом заявил капитан 1 ранга Константин Сивков.
Благодаря частичной мобилизации ВС РФ разгромят армию противника весной следующего года, считает эксперт. Более того, по мнению Сивкова, через несколько месяцев под контроль России перейдёт вся территория Украины.
"Если говорить чисто с военной, стратегической точки зрения, то мы способны решить задачу полного разгрома ВСУ и взятия под контроль всей территории Украины к весне будущего года. Это совершенно точно", — заявил он в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.