Администрация Бердянска в Запорожской области предупредила, что в силовики в городе проверяют телефоны местных жителей. Как заявили чиновники, если гражданин подписан на "пропагандистские ресурсы" киевских властей, он получит предупреждение. В случае повторения нарушения правоохранители оштрафуют злоумышленника.
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