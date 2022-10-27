В Запорожской области проверяют телефоны в поисках украинских ресурсов

Администрация Бердянска в Запорожской области предупредила, что в силовики в городе проверяют телефоны местных жителей. Как заявили чиновники, если гражданин подписан на "пропагандистские ресурсы" киевских властей, он получит предупреждение. В случае повторения нарушения правоохранители оштрафуют злоумышленника.