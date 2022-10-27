В Днепропетровской области уничтожен завод ракетного топлива и взрывчатки

В Днепропетровской области ракетными ударами российской армии уничтожен завод по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатки и порохов.

Об этом заявило Министерство обороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники-камикадзе "Герань" нанесли удары по целям националистов киевского режима в Днепропетровске и Павлограде.

Также была информация, что в столице региона — Днепропетровске ударом армии России разбита войсковая часть с боевиками вооружённых сил Украины. На ней располагались несколько сотен военных ВСУ, наёмники и военная техника.