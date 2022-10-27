В Днепропетровской области ракетными ударами российской армии уничтожен завод по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатки и порохов.
Об этом заявило Министерство обороны РФ.
Ранее сообщалось, что российские беспилотники-камикадзе "Герань" нанесли удары по целям националистов киевского режима в Днепропетровске и Павлограде.
Также была информация, что в столице региона — Днепропетровске ударом армии России разбита войсковая часть с боевиками вооружённых сил Украины. На ней располагались несколько сотен военных ВСУ, наёмники и военная техника.
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