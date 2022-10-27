МО России: ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 60 человек

Представители Минобороны РФ сообщили, что две ротные тактические группы армии Украины безуспешно пытались наступать в направлении Малой Александровки в Херсонской области и Терновых Под в Николаевской области. Как подчеркнули в ведомстве, российские военные ликвидировали на Николаево-Криворожском направлении свыше 60 солдат ВСУ и шесть боевых бронеавтомобилей.