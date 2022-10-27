Представители Минобороны РФ сообщили, что две ротные тактические группы армии Украины безуспешно пытались наступать в направлении Малой Александровки в Херсонской области и Терновых Под в Николаевской области. Как подчеркнули в ведомстве, российские военные ликвидировали на Николаево-Криворожском направлении свыше 60 солдат ВСУ и шесть боевых бронеавтомобилей.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.