Вооруженные силы РФ уничтожили в Луганской области около 120 украинских военных, отразив наступление ВСУ под Червонопоповкой.
"На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики", — сообщили в Минобороны РФ.
Помимо уничтожения живой силы противника, армия России поразила три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа, проинформировало российское оборонное ведомство.
Днём ранее батальонная тактическая группа ВСУ и рота иностранных наёмников совершили неудачную попытку наступления на Купянском направлении.
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