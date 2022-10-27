Атака ВСУ под Червонопоповкой в ЛНР захлебнулась

Вооруженные силы РФ уничтожили в Луганской области около 120 украинских военных, отразив наступление ВСУ под Червонопоповкой.

"На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики", — сообщили в Минобороны РФ.

Помимо уничтожения живой силы противника, армия России поразила три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа, проинформировало российское оборонное ведомство.

Днём ранее батальонная тактическая группа ВСУ и рота иностранных наёмников совершили неудачную попытку наступления на Купянском направлении.