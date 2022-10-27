Ночной удар ВС РФ в Краматорске был нанесён по территории американского склада

Ночной удар 27 октября в Краматорске пришёлся прямо по территории американского склада.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

СМИ Украины уже публиковали кадры тушения там пожара, и выяснилось, что возгорание произошло на складе американского агентства по международному развитию USAID.

Ведущий Первого канала отмечает, что пожарные были одеты в бронежилеты, поскольку это было сопряжено с риском детонации боеприпасов. Сообщается, что по линии USAID под видом "гуманитарки" осуществлялась поставка боеприпасов и вооружения.

Здание использовалось в качестве склада готовой продукции, и армия России нанесла удар далеко не по обычном зданию.