Военкоры сообщили, что ВС РФ сдерживают ВСУ на северных рубежах обороны

Россия начала адекватно оценивать свои силы. Первоочередной задачей ВС РФ сейчас выступает сдерживание противника. Об этом рассказали военкоры РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, посетившие северные рубежи обороны.

Они отметили, что ВСУ постоянно предпринимают попытки атаки, используя окно возможностей. В составе войск присутствуют и иностранцы.

Эксперты отметили плохое моральное состояние передовых частей. Иногда рота не выполняла боевые приказы. Были случаи долгих уговоров генерала с просьбой возвратиться на поля боя.

Мобилизованных ставят на вторую и третью линии обороны, хотя часть военных работают и на передовой, иногда попадая под обстрел. Военкоры отметили моральную неготовность солдатов к этому.

На Старобельском направлении генерал-полковник Лапин каждый день выезжает на передовую для налаживания взаимодействия ЦВО и ЗВО.

"Одним словом, если мы выстоим на тех же рубежах пару недель, то измотаем противника в оборонительных боях и получим передышку для восстановления боеспособности. Проблемы нашей армии, безусловно, надо признавать. Но нельзя переставать в неё верить. Без армии мы потеряем Россию. Это аксиома", — заключили военкоры.