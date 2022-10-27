Россия начала адекватно оценивать свои силы. Первоочередной задачей ВС РФ сейчас выступает сдерживание противника. Об этом рассказали военкоры РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов, посетившие северные рубежи обороны.
Они отметили, что ВСУ постоянно предпринимают попытки атаки, используя окно возможностей. В составе войск присутствуют и иностранцы.
Эксперты отметили плохое моральное состояние передовых частей. Иногда рота не выполняла боевые приказы. Были случаи долгих уговоров генерала с просьбой возвратиться на поля боя.
Мобилизованных ставят на вторую и третью линии обороны, хотя часть военных работают и на передовой, иногда попадая под обстрел. Военкоры отметили моральную неготовность солдатов к этому.
На Старобельском направлении генерал-полковник Лапин каждый день выезжает на передовую для налаживания взаимодействия ЦВО и ЗВО.
"Одним словом, если мы выстоим на тех же рубежах пару недель, то измотаем противника в оборонительных боях и получим передышку для восстановления боеспособности. Проблемы нашей армии, безусловно, надо признавать. Но нельзя переставать в неё верить. Без армии мы потеряем Россию. Это аксиома", — заключили военкоры.
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