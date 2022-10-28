Губарева: Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва ВСУ

Херсон укрепляют на случай, если украинские нацформирования прорвутся в город, заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

По её словам, особое внимание уделяют первым этажам городской застройки.

"Создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить вероятные атаки в черте города", — передаёт РИА Новости.