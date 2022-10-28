Херсон укрепляют на случай, если украинские нацформирования прорвутся в город, заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
По её словам, особое внимание уделяют первым этажам городской застройки.
"Создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить вероятные атаки в черте города", — передаёт РИА Новости.
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