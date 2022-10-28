Чупра: ВСУ заставляли писать видео родным для шантажа — паяльной лампой жгли

Украинские силовики заранее писали текст для пленных, чтобы заставить их прочитать его на камеру, рассказал освобождённый из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра.

По словам Чупры, эти видео планировали отсылать родным пленных для шантажа. А тех бойцов, кто не подчинялся, пытали.

"Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошёл какой-то человек с камерой. Говорит: "Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру", — пояснил боец РИА Новости. — Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали".

По словам Чупры, он был вынужден записать видео по тексту ВСУ. Как уточнил боец, текст он не помнит, но речь идёт о вымогательстве денег.