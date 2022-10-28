Освобождённый боец ДНР: депутат Рады заявила пленным, что Киеву мир не нужен

Посетившая лагерь военнопленных "Запад-1" участница делегации Верховной рады Украины в общении с пленными заявила о том, что мир Киеву не нужен. Об этом рассказал вернувшийся из плена военный Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий в беседе с РИА Новости.

Боец заметил, что депутат от Харьковской области пыталась общаться с пленными, и спросила, чего они хотят. На что русские ответили — мира. Депутат сказала, что Украине не нужен мир, а нужна победа.

По словам собеседника издания, пленные тогда очень сильно удивились такому странному отношению Киева, который в состоянии войны не хочет мира.