Группировка "Отважных" российской армии нейтрализовала вражескую девирсионно-разведывательную группу националистов на Лиманском направлении.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На посту визуального наблюдения разведчики отряда "О" сумели обнаружить украинские ДРГ. Бандеровцы были вооружены американскими "Джавелинами".

Точным миномётным огнём группа боевиков ВСУ была уничтожена. Издание предоставляет кадры работы группировки "Отважных".

Украинская армия не сможет пройти линию обороны ВС РФ, оставшись незамеченными, сообщили разведчики "Отважных".

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