ВС РФ перехватили инициативу под Белогоровкой (Луганская область) и Артёмовском (Донецкая область. На Херсонском направлении русская армия атакует и усиливается.
Это было главным в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 28 октября.
ВС РФ пошли в атаку также на Андреевку, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинку, Новобахмутовку, Первомайское и Яковлевку. В Херсонской области на левом берегу Днепра армия РФ возводит укрепления, сказано в сообщении украинского командования.
Генштаб ВСУ отмечает усиление группировки армии России на правобережной части Херсонщины за счёт мобилизованных. С правого берега на левый российские подразделения якобы вывозят медицинское оборудование и имущество национализированных предприятий.
В пример националисты приводят больницу Белозёрки, медоборудование которой вывозят в Геническ и Скадовск.
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