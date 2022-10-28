Генштаб ВСУ: русские атакуют и усиливаются на Херсонском направлении

ВС РФ перехватили инициативу под Белогоровкой (Луганская область) и Артёмовском (Донецкая область. На Херсонском направлении русская армия атакует и усиливается.

Это было главным в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 28 октября.

ВС РФ пошли в атаку также на Андреевку, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинку, Новобахмутовку, Первомайское и Яковлевку. В Херсонской области на левом берегу Днепра армия РФ возводит укрепления, сказано в сообщении украинского командования.

Генштаб ВСУ отмечает усиление группировки армии России на правобережной части Херсонщины за счёт мобилизованных. С правого берега на левый российские подразделения якобы вывозят медицинское оборудование и имущество национализированных предприятий.

В пример националисты приводят больницу Белозёрки, медоборудование которой вывозят в Геническ и Скадовск.