Артиллерия спецназа "О" ВС РФ наносит массированные удары по опорным пунктам ВСУ

ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия. Силами артиллерии российской группировки "Отважные" наносятся массированные удары по опорным пунктам ВСУ. Об этом сообщает издание "Русская Весна", опубликовавшее видеокадры с места боевых действий.

В арсенале бойцов имеются реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые позволяют круглосуточно наносить артиллерийские удары по объектам украинских боевиков на Старобельском направлении.

Российские военные ликвидируют склады, опорные пункты и места скопления личного состава ВСУ. Группировка "О" не даёт противнику переходить в контрнаступление.