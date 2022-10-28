ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия. Силами артиллерии российской группировки "Отважные" наносятся массированные удары по опорным пунктам ВСУ. Об этом сообщает издание "Русская Весна", опубликовавшее видеокадры с места боевых действий.
В арсенале бойцов имеются реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые позволяют круглосуточно наносить артиллерийские удары по объектам украинских боевиков на Старобельском направлении.
Российские военные ликвидируют склады, опорные пункты и места скопления личного состава ВСУ. Группировка "О" не даёт противнику переходить в контрнаступление.
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