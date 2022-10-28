На Украине полагают, что Россия подготавливает наступление на Киев и прорыв у западных границ страны с перерезанием логистических маршрутов со странами НАТО.
На украинском телемарафоне политики, бывшие офицеры и боевики выдвигают версию о том, что РФ превратит Украину в сухопутную страну.
"Россия может атаковать причерноморские регионы страны, попытавшись взять под контроль несколько основных портов", — цитирует "Военное обозрение" высказывания зрителей эфира.
Участники отмечают проблемы ВСУ на этом направлении. Из-за широкого потенциального участка фронта протяжённостью в несколько сотен километров там нельзя создать эффективную систему ПВО.
Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ от Очакова до южных районов Одесской области и уже лишили Украину выхода к Азовскому морю.
Украинские деятели продолжают просить Зеленского о военной помощи в виде систем ПВО натовского образца.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.