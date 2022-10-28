Танк "Прорыв" с челябинским двигателем успешно прошёл ходовые испытания

Эксперты высоко оценили танк "Прорыв", который работает на двигателе, изготовленном челябинскими мастерами. Об этом пишет kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода".

По информации издания, боевая машина представляет собой модификацию российского танка Т-90А. Как пояснили сотрудники "Уралвагонзавода", у танка есть все необходимые защитные системы и вооружение.

"Прорыв", двигатели для которого производят в Челябинске, успешно прошёл ходовые испытания", — прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что во время испытательных тренировок танкисты хорошо справились с преодолением водного участка. Боевой машине нужно пройти ещё несколько тестов. После этого её планируют передать российским войскам.

В конце сентября генерал армии Олег Салюков заявил, что ВС РФ впервые применили танки Т-90М "Прорыв-3" с панорамным прицелом в ходе специальной военной операции на Украине.