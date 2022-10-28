Михеев: Зеленский готов призывать в ВСУ инвалидов из-за нехватки военных

Политолог Сергей Михеев сообщил, что Киев после того как с Украины выехали за границу порядка 12 миллионов человек, намерен призывать в Вооружённые силы даже граждан с инвалидностью.

"Зеленский там уже готов инвалидов ставить под ружье. До 60 лет объявил мобилизацию. Несмотря на огромную помощь, они не справляются со своими задачами", — отметил он.

По информации политолога, украинские боевики столкнулись с дефицитом кадров в собственных войсках.

Ранее сообщалось, что Украина "на всякий случай" стянула войска на границу с Белоруссией.