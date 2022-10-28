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Кадыров: в ответ на обстрел чеченские бойцы уничтожили 70 бандеровцев

Силовые структуры

Накануне, 27 октября, президент Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о потерях бойцов из Чечни в Херсонской области.

Однако он также сказал, что в ответ на этот удар националистов бойцы отряда "Ахмат" провели вылазку, где уничтожили большое количество боевиков ВСУ. Глава ЧР отметил, что "сатанисты не уйдут от мести".

"В тот же день как акт возмездия наши бойцы провели вылазку, в ходе которой прямиком в ад было отправлено около 70 бандеровцев", — заявил Кадыров.

Напомним, в результате артиллерийского обстрела в одном из подразделений из Чеченской республики погибли 23 бойца, еще 58 получили различные ранения.

Президент Чечни подчеркнул, что вся "нацистская нечисть" на Украине будет уничтожена.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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