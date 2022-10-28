Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что в Херсоне увеличилось количество людей, которые ждут возвращение в Украину.
"Концентрация, как здесь говорят, "ждунов" (людей, ждущих возвращения украинской власти) повысилась. Она выражается, к примеру, в завышении курса гривны к рублю. Или вовсе в отказе к приёму российской валюты", — отметил он.
По словам журналиста, украинцы, которые хотели быть в составе России, выехали вместе с семьями, а укропатриоты остались дожидаться возвращения в Незалежную.
Ранее Губарева сообщила, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва ВСУ.
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