Рогов: атака ВСУ на Запорожском направлении обернётся контрнаступлением РФ

Армия России ответит контрнаступлением на попытку украинских подразделений перейти в атаку на Запорожском направлении, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

В беседе с ТАСС он подчеркнул: согласно историческим справкам, российские войска нередко начинали наступательные действия в качестве ответа на агрессию со стороны противника.

"Если пойдёт попытка наступления со стороны режима украинского президента Владимира Зеленского, то велика вероятность, что это наступление превратится в наше контрнаступление", — отметил чиновник.

27 октября Рогов заявил, что Киев может приказать Вооружённым силам Украины (ВСУ) перейти к контратаке на Запорожском направлении уже этой осенью. По его словам, украинское командование продолжает перебрасывать военную технику и солдат к линии боевого соприкосновения.

Ранее власти Запорожской области проинформировали о масштабной перегруппировке ВСУ на подступах к региону. В администрации считают, что киевский режим планирует нанести удары по населённым пунктам Васильевка и Пологи.