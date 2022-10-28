Армия России ответит контрнаступлением на попытку украинских подразделений перейти в атаку на Запорожском направлении, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
В беседе с ТАСС он подчеркнул: согласно историческим справкам, российские войска нередко начинали наступательные действия в качестве ответа на агрессию со стороны противника.
"Если пойдёт попытка наступления со стороны режима украинского президента Владимира Зеленского, то велика вероятность, что это наступление превратится в наше контрнаступление", — отметил чиновник.
27 октября Рогов заявил, что Киев может приказать Вооружённым силам Украины (ВСУ) перейти к контратаке на Запорожском направлении уже этой осенью. По его словам, украинское командование продолжает перебрасывать военную технику и солдат к линии боевого соприкосновения.
Ранее власти Запорожской области проинформировали о масштабной перегруппировке ВСУ на подступах к региону. В администрации считают, что киевский режим планирует нанести удары по населённым пунктам Васильевка и Пологи.
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