Сивков: сдача Херсона будет последней каплей, которая взорвёт ситуацию

Генштаб РФ не должен принимать решение о сдаче Херсона. Это сдетонирует революционные процессы в стране.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

"Нельзя сейчас нам переступать эту тонкую грань. Сдача Херсона будет той последней каплей, которая может взорвать ситуацию", — в эфире интернет-канала "Рой ТВ" сказал аналитик.

По его словам, уже и так существует негативная цепочка — вывод войск из-под Киева, где полегло много русских бойцов, гумкоридоры и прочее — всем всё понятно.

Он отметил, что мобилизованные, особенно те, кто не хотел идти в СВО, они озлоблены и старательно сопоставляют эти факты. А тем более озлобятся, если увидят, что все их усилия напрасны.

Сдача Херсона создаст тот потенциал, после которого даже малый толчок вызовет взрыв общества, подытожил Сивков.