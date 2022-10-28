Генштаб РФ не должен принимать решение о сдаче Херсона. Это сдетонирует революционные процессы в стране.
Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
"Нельзя сейчас нам переступать эту тонкую грань. Сдача Херсона будет той последней каплей, которая может взорвать ситуацию", — в эфире интернет-канала "Рой ТВ" сказал аналитик.
По его словам, уже и так существует негативная цепочка — вывод войск из-под Киева, где полегло много русских бойцов, гумкоридоры и прочее — всем всё понятно.
Он отметил, что мобилизованные, особенно те, кто не хотел идти в СВО, они озлоблены и старательно сопоставляют эти факты. А тем более озлобятся, если увидят, что все их усилия напрасны.
Сдача Херсона создаст тот потенциал, после которого даже малый толчок вызовет взрыв общества, подытожил Сивков.
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