Лётчик-инструктор Андрей Краснопёров прокомментировал решение американских властей снять с вооружения мощнейший ядерный боезаряд, гравитационную бомбу B83-1.
Как напомнил военный эксперт, для сбрасывания этого устройства необходим самолёт дальней авиации. Современные системы противовоздушной обороны способны быстро ликвидировать угрозы, отметил специалист.
"Наличие классических авиационных бомб нецелесообразно, когда воюешь с равным по силе противником", — добавил Краснопёров, слова которого приводит ФАН.
Ранее представители Минобороны США заявили, что Вашингтон отказывается использовать бомбу B83-1.
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