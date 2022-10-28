Краснопёров: мощнейшая бомба B83-1 США бесполезна при войне с равным противником

Лётчик-инструктор Андрей Краснопёров прокомментировал решение американских властей снять с вооружения мощнейший ядерный боезаряд, гравитационную бомбу B83-1.

Как напомнил военный эксперт, для сбрасывания этого устройства необходим самолёт дальней авиации. Современные системы противовоздушной обороны способны быстро ликвидировать угрозы, отметил специалист.

"Наличие классических авиационных бомб нецелесообразно, когда воюешь с равным по силе противником", — добавил Краснопёров, слова которого приводит ФАН.

Ранее представители Минобороны США заявили, что Вашингтон отказывается использовать бомбу B83-1.