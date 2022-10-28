Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации за последние 24 часа на Николаево-Криворожском направлении ликвидировали свыше 180 украинских диверсантов, восемь боевых бронеавтомобилей и шесть машин противника.
По информации ведомства, артиллеристы и авиация РФ поразили резервы ВСУ.
Ранее в министерстве сообщили, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8. Как отметили в МО, техника находилась в районе Новой Каменки в Херсонской области.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.