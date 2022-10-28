МО России: ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 180 солдат

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации за последние 24 часа на Николаево-Криворожском направлении ликвидировали свыше 180 украинских диверсантов, восемь боевых бронеавтомобилей и шесть машин противника.

По информации ведомства, артиллеристы и авиация РФ поразили резервы ВСУ.

Ранее в министерстве сообщили, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8. Как отметили в МО, техника находилась в районе Новой Каменки в Херсонской области.