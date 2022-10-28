Польский премьер: некоторые лидеры Евросоюза допускают поражение Украины

По словам руководителя польского правительства Матеуша Моравецкого, некоторые лидеры стран-членов Европейского союза считают, что Москва может победить в конфликте с Киевом. Как отметил премьер, некоторые западные чиновники хотят вернуться в прошлое.

"Допускают, что конфликт может закончиться в том числе и поражением Украины", — сказал Моравецкий, слова которого приводит Rzeczpospolita.

При этом происходящее политик назвал тенденцией. Также глава правительства Польши осудил Берлин за недостаточную поддержку Киева. Как напомнил премьер, ФРГ — богатейшая страна в ЕС и крупный экспортёр оружия.

Ранее Моравецкий заявил, что у Запада достаточно средств для помощи Украине. Властям России стоит об этом знать, добавил чиновник.