По словам руководителя польского правительства Матеуша Моравецкого, некоторые лидеры стран-членов Европейского союза считают, что Москва может победить в конфликте с Киевом. Как отметил премьер, некоторые западные чиновники хотят вернуться в прошлое.
"Допускают, что конфликт может закончиться в том числе и поражением Украины", — сказал Моравецкий, слова которого приводит Rzeczpospolita.
При этом происходящее политик назвал тенденцией. Также глава правительства Польши осудил Берлин за недостаточную поддержку Киева. Как напомнил премьер, ФРГ — богатейшая страна в ЕС и крупный экспортёр оружия.
Ранее Моравецкий заявил, что у Запада достаточно средств для помощи Украине. Властям России стоит об этом знать, добавил чиновник.
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