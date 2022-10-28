Раскрыто имя генерала украинской армии, который дал приказ использовать мирное население Мариуполя в качестве живого щита.
Об этом сообщает Следственный комитет России.
"Установлена личность командующего группировки войск "Юг" и "Восток" генерал-лейтенанта Александра Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита", — сообщает ведомство
Эта информация была получена на допросах боевиков националистического батальона "Азов"*. Именно это формирование осуществляло общую координацию действий ВСУ в Мариуполе.
По заявлению СК РФ, штаб обороны под командованием Павлюка предписал уничтожить всех лиц, перемещавшихся по городу Мариуполю, в том числе женщин и детей, не представляющих угрозы для украинской армии.
"На данный момент Павлюк объявлен в розыск", — подытожили в Следкоме.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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