Пилот ВКС РФ сообщил, что Ми-35 уходят от систем ПВО Украины на малых высотах

Вертолётчики ВКС РФ, управляющие Ми-35, бьют по вражеским целям с расстояния 5,5-8 километров и используют кабрирование для поддержания дистанции между противником. Об этом сообщил командир экипажа Дмитрий в одном из видеороликов, представленных Министерством обороны РФ.

"Задачи мы выполняем по сопровождению и прикрытию наземных колонн, а также по уничтожению живой, бронированной и легкобронированной силы. Работаем с предельно малых высот", — сказал вертолётчик.

На видеокадрах видно выполнение кабрирования на высоте 5-7 метров. Далее машина устремляет нос вверх и выстреливает 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами, которые достигают противника. В случае срабатывания ПВО врага Ми-35 умело скрывают лётчиков от ударов.