Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, в каком режиме в России продолжится работа по частичной мобилизации населения.
Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, так как установленное президентом РФ задание в 300 тысяч было выполнено успешно.
В зону СВО, по словам главы Минобороны, отправились 13 тысяч добровольцев.
Шойгу отметил, что военкоматы продолжат набор для участия в спецоперации на Украине только за счёт добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.