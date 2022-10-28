Шойгу о завершении мобилизации в РФ: Военкоматы продолжат набор добровольцев

Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, в каком режиме в России продолжится работа по частичной мобилизации населения.

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, так как установленное президентом РФ задание в 300 тысяч было выполнено успешно.

В зону СВО, по словам главы Минобороны, отправились 13 тысяч добровольцев.

Шойгу отметил, что военкоматы продолжат набор для участия в спецоперации на Украине только за счёт добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.