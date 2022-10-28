Спецслужбы Запада "перехватили" сообщения русских, где говорилось о трёх ядерных ударах по ФРГ.
За несколько недель спецоперации западная разведка "перехватила" сообщения Москвы. В сообщениях назывались три объекта на территории Германии, наиболее приоритетные для ядерных ударов: авиационная база США в Рамштайне, Берлин и авиационная база Бюхель, где американцы хранят ядерные бомбы.
Мнения аналитиков разделились. Кто-то полагает, что это всего-навсего сценарий для военных учений, где прорабатывался вопрос об ударах по "возможному противнику".
Другие аналитики полагают, что русские всё прекрасно знали о прослушке и "валяли Ваньку" для устрашения своих "западных партнёров".
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