Спецслужбы Запада "перехватили" сообщения о трёх ядерных ударах России по ФРГ

Спецслужбы Запада "перехватили" сообщения русских, где говорилось о трёх ядерных ударах по ФРГ.

За несколько недель спецоперации западная разведка "перехватила" сообщения Москвы. В сообщениях назывались три объекта на территории Германии, наиболее приоритетные для ядерных ударов: авиационная база США в Рамштайне, Берлин и авиационная база Бюхель, где американцы хранят ядерные бомбы.

Мнения аналитиков разделились. Кто-то полагает, что это всего-навсего сценарий для военных учений, где прорабатывался вопрос об ударах по "возможному противнику".

Другие аналитики полагают, что русские всё прекрасно знали о прослушке и "валяли Ваньку" для устрашения своих "западных партнёров".