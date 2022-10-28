Путин призвал внести коррективы в ВС РФ с учётом спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внесения корректив в Вооружённые силы РФ с учётом опыта проведения спецоперации на Украине.

"Исходя из опыта проведения специальной военной операции нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска", — сказал глава государства на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее министр доложил президенту об окончании частичной мобилизации в РФ. Путин выслушал доклад Шойгу и призвал модернизировать работу военкоматов.