Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внесения корректив в Вооружённые силы РФ с учётом опыта проведения спецоперации на Украине.
"Исходя из опыта проведения специальной военной операции нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска", — сказал глава государства на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Ранее министр доложил президенту об окончании частичной мобилизации в РФ. Путин выслушал доклад Шойгу и призвал модернизировать работу военкоматов.
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