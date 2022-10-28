Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"

Россия, вероятно, сумела обмануть вооружённые силы Украины (ВСУ) с "оставлением Херсона". И они поверили в это. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.

Он заметил, что ВСУ вынуждены проявлять активность минимум по двум причинам. Во-первых, выполняют задание НАТО и США, демонстрируя "успехи" во что бы то ни стало. Во-вторых, это тактическая необходимость, так как, застывшая оборона легче вскрывается, и если они встанут, то окончательно сформируются как мишень.

А вот с "отступлением из Херсона" российским военным, похоже, удалось перехитрить ВСУ, считает репортёр. Командующий объединённой группировкой армии России генерал Сергей Суровикин намекнул на то, что Херсон, скорее всего, будет оставлен, и противник поверил, добавил Сладков.

Часов через десять украинцы реально пошли в наступление, но не вышло, и не получится. Зато Россия выиграла две драгоценные недели, пояснил военкор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в "отступление россиян" из Херсона, назвав это информационной операцией по заманиванию ВСУ в ловушку.