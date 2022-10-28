Военный адвокат Тригнин: мобилизационный план выполнен, можно спать спокойно

Частичная мобилизация в России завершена. Председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин подвёл итоги призыва. В беседе с корреспондентом Pravda.Ru он разъяснил, что мобилизационный план выполнен.

"Есть мобилизационные планы. Пункт 7 — указы, которые для служебного пользования, количество граждан. Я предполагаю, что там указано количество. И данное количество, соответственно, было распределено по регионам", — сообщает Тригнин.

Таким образом, было набрано то количество резервистов, которое указано в мобилизационных планах. Повестки, которые были выписаны, но по ним не явились в военкоматы, считаются недействительными.

"Те повестки аннулированы. Тем какое-то время можно спать спокойно", — заключил адвокат.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране.