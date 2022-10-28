Военные корреспонденты проекта WarGonzo продолжают вести репортажи из горячих точек в ДНР. Сообщается об успешной работе артиллеристов 100-й бригады НМ Донецкой Народной Республики, которые с помощью беспилотников определили позиции противника.
Замкомбриг "Сотки" с позывным "Перевозчик" передал координаты цели и с помощью самоходной гаубицы (САУ) "Акация" был нанесён удар по позициям ВСУ в районе посёлка Невельское.
"По первому запросу в полях расцвела акация. Мы, естественно, про 152-мм дивизионную самоходную гаубицу", — уточняют военкоры.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.