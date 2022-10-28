Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Стремоусов: ВС РФ пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсоне
Генерал США Холт: США должны согласиться на предложение Путина о переговорах
САУ "Акация" 100-й бригады НМ ДНР уничтожает артиллерию ВСУ в районе Невельское
Баранчик: Лукашенко предъявил Пашиняну ультиматум Москвы
Юрист Тригнин: "Мы можем говорить о приостановке мобилизации"
Военный адвокат Тригнин: мобилизационный план выполнен, можно спать спокойно
Байден не смог найти своё место после выступления
Шахназаров считает, что Собчак скоро вернётся обратно
МВД Чехии вывесило на своём здании баннер с изображением Путина в мешке

Литовкин предрёк начало наступления ВС России после окончания мобилизации

Силовые структуры

Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены. Военный аналитик Виктор Литовкин разъяснил, куда отправят призывников и как их появление на фронте повлияет на ход СВО.

Литовкин предрёк начало наступления ВС России после окончания мобилизации

После полной подготовки, которая должна длиться не менее двух недель, мобилизованные сменят тех, кто сейчас находится на передовой, говорит эксперт. Однако это вовсе не означает, что они окажутся на первой линии. Вероятнее всего, новобранцы будут в тылу или во втором эшелоне.

По его словам, благодаря пополнению российской армии появится возможность перейти в наступление.

"Украинские подразделения нас атакуют. Мы их отбрасываем. Но переходить в наступление пока возможности не было. Только ракетными ударами решить все задачи спецоперации нельзя, потому что, пока солдат не ступил ногой на территорию, она не считается освобожденной", — сообщает Литовкин в беседе с "МК".

С появлением в зоне СВО новых подразделений ВС РФ появится реальная возможность отбросить ВСУ на 300 километров, как минимум, а это значит, что "мы сможем освободить Харьковскую, Николаевскую, Одесскую области", заключил аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова
Экономика и бизнес
Путин высказался по поводу ухода западных компаний с российского рынка
Силовые структуры
Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
Силовые структуры
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
Последние материалы
Генерал США Холт: США должны согласиться на предложение Путина о переговорах
САУ "Акация" 100-й бригады НМ ДНР уничтожает артиллерию ВСУ в районе Невельское
Баранчик: Лукашенко предъявил Пашиняну ультиматум Москвы
Юрист Тригнин: "Мы можем говорить о приостановке мобилизации"
Военный адвокат Тригнин: мобилизационный план выполнен, можно спать спокойно
Байден не смог найти своё место после выступления
Шахназаров считает, что Собчак скоро вернётся обратно
МВД Чехии вывесило на своём здании баннер с изображением Путина в мешке
Спецназ НМ ДНР уничтожил 22 бойца ВС Украины у Донецкого аэропорта
Рогов: Киев случайно признался, что ведёт обстрелы Запорожской АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников