Литовкин предрёк начало наступления ВС России после окончания мобилизации

Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены. Военный аналитик Виктор Литовкин разъяснил, куда отправят призывников и как их появление на фронте повлияет на ход СВО.

После полной подготовки, которая должна длиться не менее двух недель, мобилизованные сменят тех, кто сейчас находится на передовой, говорит эксперт. Однако это вовсе не означает, что они окажутся на первой линии. Вероятнее всего, новобранцы будут в тылу или во втором эшелоне.

По его словам, благодаря пополнению российской армии появится возможность перейти в наступление.

"Украинские подразделения нас атакуют. Мы их отбрасываем. Но переходить в наступление пока возможности не было. Только ракетными ударами решить все задачи спецоперации нельзя, потому что, пока солдат не ступил ногой на территорию, она не считается освобожденной", — сообщает Литовкин в беседе с "МК".

С появлением в зоне СВО новых подразделений ВС РФ появится реальная возможность отбросить ВСУ на 300 километров, как минимум, а это значит, что "мы сможем освободить Харьковскую, Николаевскую, Одесскую области", заключил аналитик.