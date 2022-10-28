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ВСУ пошли в наступление у трассы Сватово-Кременная, но нарвались на "Солнцепёки"

Силовые структуры

ВСУ пошли в наступление, пытаясь перерезать автотрассу Сватово — Кременная, однако нарвались на "Солнцепёки".

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

ВСУ бросили бронегруппы на прорыв к Ковалевке и Нововодяному, но были вскрыты разведкой отрядом "О", после чего были встречены массированным огнём "Солнцепёков" и реактивных систем залпового огня.

Националисты были остановлены, наступающая бронегруппа полностью уничтожена. Оставшиеся в живых откатились на исходные позиции, побросав технику и трупы боевиков.

Сейчас идут бои на участке у Кременной: утром бандеровцы бросили туда резервы для встречного удара, намереваясь выйти к Червонопоповке. Артиллерия, танки и пехота прорыв ВСУ остановили.

При улучшении погоды авиация РФ интенсивно работает по ВСУ.

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ВСУ пошли в наступление у трассы Сватово-Кременная, но нарвались на "Солнцепёки"
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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