Глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) собираются захватить Херсон до конца ноября. Кроме того, он в интервью The Drive описал мощнейшую группировку российской армии, обороняющую Херсонское направление.
По его словам, группировка ВС РФ только на правом берегу Днепра насчитывает 40000 бойцов. Причём это наиболее подготовленные и боеспособные подразделения, значительная часть которых относится к десантным войскам, спецназу и морской пехоте, заметил Буданов.
Он заявил, что данные подразделения составляют костяк группировки, который в свою очередь усиливается мобилизованными.
Ранее военкор Александр Сладков объяснил, как Россия смогла обмануть Киев с "оставлением Херсона".
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