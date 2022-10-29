Глава ГУР Украины: Херсон защищает группировка ВС РФ в 40000 бойцов

Глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) собираются захватить Херсон до конца ноября. Кроме того, он в интервью The Drive описал мощнейшую группировку российской армии, обороняющую Херсонское направление.

По его словам, группировка ВС РФ только на правом берегу Днепра насчитывает 40000 бойцов. Причём это наиболее подготовленные и боеспособные подразделения, значительная часть которых относится к десантным войскам, спецназу и морской пехоте, заметил Буданов.

Он заявил, что данные подразделения составляют костяк группировки, который в свою очередь усиливается мобилизованными.

Ранее военкор Александр Сладков объяснил, как Россия смогла обмануть Киев с "оставлением Херсона".