Боец НМ ЛНР: украинские силовики держали пленных в уличной клетке

После первичного допроса украинские силовики держали пленных военнослужащих армии ЛНР в специальной клетке на улице. Об этом рассказал освобождённый из плена фельдшер-санитар Александр Чупра.

Боец в беседе с РИА Новости заметил, что это происходило в военной комендатуре Бахмута (Артёмовска), куда он и его сослуживцы были доставлены после допроса.

По его словам, украинцы применяли к пленным пытки, били и издевались. У них были завязаны глаза, а боевики могли подойти и плюнуть.

Своих лиц во время избиений украинские силовики не скрывали, добавил Чупра.

"У кого-то дубина была, кто руками, кто ногами. Нам просто повезло, что мы не истекли кровью. И обратно нас заматывали, у них была тема, что мы их видим", — рассказал боец НМ ЛНР.