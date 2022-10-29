Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации. Это означает, что войска России предпримут мощное наступление на Украине, считает российский политолог Сергей Марков.
Он отметил, что сейчас в зоне спецоперации задействовано 150 тысяч военных российской армии вместе с ДНР и ЛНР, в то время как численность войск Украины составляет 300 тысяч солдат. После подготовки мобилизованных у нас будет уже 430 тысяч военнослужащих.
"Это плюс 300 тысяч и минус 20 тысяч, которые уйдут на отдых по ротации", — объяснил Марков.
Армия России будет превосходить украинскую в полтора раза, что даст возможность наступать в ноябре и зимой. В случае успеха боевые действия могут совсем завершиться.
"Западники прибегут с переговорами только после мощного наступления армии России и угрозы разгрома киевского режима", — подытожил он.
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