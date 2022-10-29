Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военнослужащие группировки "Отважные" уничтожили артиллерийский расчёт врага. Контрбатарейная борьба происходила на Лиманском направлении.
"Русская Весна" опубликовала кадры, демонстрирующие работу российского спецназа.
В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", позволяющие выявлять и ликвидировать склады, опорные пункты и места скопления личного состава ВСУ. Группировка "Отважные" не даёт противнику переходить в контрнаступление.
Ранее сообщалось, что армия России начнёт полномасштабное наступление на Украине в ноябре и зимой после подготовки военнослужащих в рамках частичной мобилизации.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.