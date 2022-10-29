Защитники Херсона готовы отразить втрое превосходящие силы ВСУ

Российские войска в ходе СВО ведут не только успешные наступательные действия на Донбассе, но и готовятся оборонять Херсон. Защитники города готовы отразить втрое превосходящие силы противника, сообщает издание EADaily.

Линии обороны Херсона широко развернуты по флангам, но главная ставка командования сделана на противотанковое ракетное оружие.

Помимо ПТРК "Корнет" и "Конкурс-М", насчитывающих несколько десятков, противостоять наступающим бронетанковым группам ВСУ будут высокомобильные ПТРК "Хризантема-С", вооружение которых составляют тяжёлые тандемные кумулятивные управляемые ракеты.

Самоходная "Хризантема-С" не боится даже самых сложных метеоусловий и может отслеживать цели во время тумана, дождя и снегопада.

Эксперты уверены, что созданная линия обороны остановит прорыв даже в три раза численно превосходящего наступательного кулака ВСУ.